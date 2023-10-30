Белой медведице из зоопарка устроили рыбный день: грациозно окунается в воду за лакомством

В Ленинградском зоопарке показали, как проводит свой день любимица публики – белая медведица Хаарчаана. Сотрудники устроили для нее рыбный день. По традиции она лакомится рыбкой по понедельникам. Об этом пишет 78.ru и публикует видео.

На кадрах медведица гуляет по вольеру, а потом ныряет в воду. После заплыва она позирует перед посетителями и показывает, какое у нее вкусное угощение. Особенно радуются выходкам медведицы самые юные посетители зоопарка, у которых сейчас каникулы.

Но Хаарчаана показывает всем своим видом, что одной рыбки ей мало. Поэтому она выпросила у сотрудников еще лакомство. Они не смогли ей отказать, но отмечают, что у медведицы строгий рацион, и она питается правильно.

«8-9 кг рыбы или мяса и 2 кг овощей, среди которых обязательно свекла. Это самая любимая пища медведицы», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что для бегемота Морячки Сони в зоопарке вырастили африканское лакомство.