Белгородский зоопарк показал крошечных львят, родившихся в День матери
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Белгородский зоопарк показал крошечных львят, родившихся в День матери. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.
26 ноября в зоопарке произошло пополнение - сразу трех детенышей родила львица Лулу. До последнего момента персонал зоопарка не знал ни пол малышей, ни то, как они выглядят. Однако спустя почти месяц Лулу решила отойти от детей, чтобы прогуляться. В этот момент персонал сфотографировал маленьких львят.
Сотрудникам зоопарка удалось выяснить, что у Лулу родились двое мальчиков и одна девочка. При этом один из сыновей уже отличается буйным характером - он твердо стоит на лапках и оберегает своего брата и сестру от незваных гостей.
Отмечается, что некоторое время львята продолжат питаться молоком матери, однако вскоре они перейдут на роскошное питание - около 7кг свежей говядины, крольчатины и курицы ежедневно. Интересно, что мать семейства уже подкармливает детей деликатесами.
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