Белгородский зоопарк показал крошечных львят, родившихся в День матери

Сотрудникам зоопарка удалось выяснить, что у Лулу родились двое мальчиков и одна девочка. При этом один из сыновей уже отличается буйным характером - он твердо стоит на лапках и оберегает своего брата и сестру от незваных гостей.

Отмечается, что некоторое время львята продолжат питаться молоком матери, однако вскоре они перейдут на роскошное питание - около 7кг свежей говядины, крольчатины и курицы ежедневно. Интересно, что мать семейства уже подкармливает детей деликатесами.

Ранее мы писали о том, что малышка-панда из Московского зоопарка сделала первые шаги.