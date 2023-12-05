Бабушкина эстетика: Лисовец объяснил, как носить меховые шапки и быть в тренде

Все больше девушек снимают ролики под песню Кати Лель «Мой мармеладный» в меховых шапках. А Кейт Миддлтон, Мелания Трамп, Эмили Ратаковски и другие знаменитости появляются в них на публике. Стилист Владислав Лисовец объяснил, почему такие головные уборы стали вновь популярны.

Стилист рассказал, что люди устали от бесформенной и грубой одежды. Поэтому тренды начали меняться. Сейчас актуален стиль 1970-х и 2000-х, и это коснулось моды на мех.

«Последние два-три года он действительно набирал обороты, но это был больше искусственный мех. Таких головных уборов давно не было на подиуме, давно вообще не было в мире, и это вызывает улыбку и, в общем-то, выглядит очень прикольно и по-нашему», — цитирует стилиста Пятый канал.

По словам эксперта, мех хорош в сочетании с джинсовыми куртками, искусственной шубой, грубыми ботинками и кожаными брюками. Шапки в ретро-стиле достаточно носить с актуальной одеждой.

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