Астрологи предсказали страстный роман в ноябре одному знаку зодиака

В ноябре одному из знаков зодиака крупно повезет в любви: его будет ждать страстный роман. Известно, что он не станет мимолетным увлечением, а перерастет в нечто большее.

Этими счастливчиками, по данным астрологов, станут скорпионы.

Последний месяц осени начнется для них уверенно: представители данного знака почувствуют внутреннюю силу. В карьере конкуренты окажутся слабее скорпионов.

Любовные соперники тоже не выдержат и отойдут в сторону. А скорпионы получат страстный роман с продолжением, пишет портал «PRO город».

Ранее астролог Павел Глоба назвал знак зодиака, которому повезет в лотерее в октябре. На их стороне будет денежная удача: ожидается не только выигрыш в лотерее, но и премия на работе или прибавка к зарплате.