Астролог Василиса Володина назвала месяцы в 2024, когда велик шанс встретить любовь

Астролог Василиса Володина рассказала, когда в 2024 году будут самые благоприятные месяцы для поиска любви. По ее словам, выше шансы обрести личное счастье в марте, мае и сентябре. Об этом она сообщила в программе «Дерзкая готовка».

Несмотря на то, что многие ждут 14 февраля – одного из самых романтических праздников, последний месяц зимы в этом году не является лучшим для построения отношений. А вот в начале весны можно будет удачно встретить партнера или же проработать уже имеющийся союз.

По мнению астролога, если март – это про сближение духовное, то в мае будет происходить сближение физическое. Именно в этот месяц следует больше отдыхать вместе, обзаводиться какими-то личными ритуалами. А в сентябре уже можно после этого отправиться в ЗАГС.

Если же люди уже состоят в браке, то для них начало осени – это про красоту в отношениях. Стоит наполнить жизнь яркими моментами, романтикой. Добавляйте свечки за ужином, покупайте красивую одежду и ходите в театр, - советует эксперт.

Ранее стало известно, как входная дверь может стать причиной проблем с деньгами.