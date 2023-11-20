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22:00, 20 ноября 2023
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Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения

Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения

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Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения. Об этом порталу «Москва 24» сообщила Светлана Райт.

По словам эксперта, девушкам будет непросто построить отношения с Овном, Скорпионом и Девой. Астролог отметила, что для мужчин, рожденных под знаком Овна, характерно соперничество со второй половинкой. Кроме того, они не умеют контролировать семейный бюджет.

Скорпионы — самые подозрительные знаки зодиака, склонные к ревности и вампиризму. Райт отметила, что из-за этого страдания любимой будут им доставлять удовольствие.

Сложным характером обладают и мужчины-Девы. Астролог заявила, что рожденные под данным знаком зодиака склонны к критике.

Ранее таролог рассказала, каким знакам зодиака нужно быть осторожными в ноябре.

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