Астролог рассказала, когда стоит убирать новогоднюю ель

Астролог Анастасия Старун рассказала, когда стоит убирать новогоднюю ель. Об этом информирует издание «Москва 24».

По словам эксперта, убирать новогоднюю ель и наводить в доме порядок нужно 27 января. Астролог заявила, что этот день идеально подходит для избавления от «всего отжившего». Кроме того, дата 27.01.2024 — удачное время для того, чтобы сесть на диету.

Также Анастасия напомнила, что китайский Новый год наступит 4 февраля после 16:00. Однако, если вы не хотите хранить в доме ель до праздника, то не стоит этого делать. Дело в том, что в Китае елка не является атрибутом торжества.

«В Китае главный атрибут праздника — красный цвет. Его используют при украшении дома и подарков», — резюмировала астролог.

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