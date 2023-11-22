Астролог рассказала, как организм сигнализирует о неверном жизненном пути. Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на слова Ирина Шалевой.

По словам эксперта, о неверном жизненном пути могут сигнализировать депрессии, зависимости, частые болезни и сбои в работе органов. Как выяснилось, если люди живут не своей жизнью, то их энергия направлена на саморазрушение.

«Нереализованная энергия блокируется в теле и начинает разрушать человека изнутри. Она может стать причиной самокритики, апатии, недовольства собой», — пояснила астролог.

Также Ирина добавила: если человек не реализует свой потенциал, то мир его не видит. В таком случае он привлекает к себе не тех людей и не имеет финансовой прибыли.

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