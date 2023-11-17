Астролог назвала знаки зодиака, которым сложнее всего сбрасывать лишний вес. Об этом порталу «Москва 24» сообщила Катерина Дятлова.

По словам астролога, жизнь Овнов и Скорпионов полна стрессов. Чтобы от них избавиться, они начинают заедать проблемы. Прием пищи для представителей данных знаков становится лекарством от скуки и способом расслабления. Все это пагубно влияет на здоровье и фигуру.

«Им кажется, что на голодный желудок они лучше работают, поэтому с годами отвыкают от утренней трапезы, а едят обычно поздно вечером», — высказалась эксперт.

Дятлова добавила: чтобы избавиться от лишнего веса, Овнам и Скорпионам стоит найти интересное увлечение. Например, заняться спортом или сходить на шоппинг.

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