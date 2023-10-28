Астролог назвала знаки зодиака, которые ненавидят друг друга, об этом сообщает «Москва 24».

Астролог Евгения Шустина рассказала о парах знаков зодиака, которые вряд ли подружатся между собой. Так, по ее словам, Тельцы не любят Овнов, за их показную активность. При этом Овнам Тельцы кажутся слишком занудными, медлительными и неторопливыми.

«Как правило, не дружат и Скорпионы с Водолеями. Первые подмечают все детали, тщательно выспрашивают их, а вторые обычно, наоборот, деталей не видят, не замечают, не хотят обращать на них внимания», - рассказала астролог.

Есть разногласия между Девами и Рыбами. Так, если Девы слишком дотошны и нацелены на результат, то Рыбы более творческие и часто «витают в облаках». Из-за разных взглядов на жизнь эти знаки зодиака редко дружат.

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