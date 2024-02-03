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Опубликовано 03 февраля 2024, 11:00
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Астролог назвала ритуал, который нужно провести в китайский Новый год

Астролог назвала ритуал, который нужно провести в китайский Новый год

© freepik

Астролог Анастасия Старун назвала ритуал, который нужно провести в китайский Новый год. Об этом сообщает портал «Москва 24».

Новый год по китайскому календарю наступит 4 февраля. По словам астролога, в этот день можно провести особый обряд, который осуществит все ваши желания. Речь идет про ритуал «108 апельсинов». В Китае считается, что данное число является сакральным. Однако для проведения ритуала совсем не обязательно покупать такое количество фруктов. Достаточно будет «остановиться на числе, кратном девяти»: 9, 18, 27 и т.д.

«Апельсины после покупки надо закатить через порог, на каждый из них произнести пожелание. Например, «счастье в дом», «деньги в дом», «здоровье в дом» и так далее», — высказалась эксперт.

Фрукты надо спрятать по углам и оставить там на сутки. После этого соберите их и съешьте. По словам астролога, каждый апельсин несет в дом загаданное во время ритуала.

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Автор:Мария Белова
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