Астролог назвал 3 самых неромантичных знака зодиака. Об этом сообщает портал Сибкрай.ru.

По словам эксперта, Козероги, Тельцы и Скорпионы — не самые романтичные люди. Мужчины-Козероги отрицают ценность трепетных моментов, и переубедить их в этом затруднительно.

Женщины-Тельцы признают ухаживания, подарки, но только по праздникам. В остальные дни они считают это лишним. Подобного мнения придерживаются и мужчины. Представителей сильного пола, в первую очередь, волнуют бытовые проблемы.

Девушки-Стрельцы — страстные, увлекающиеся натуры, которые любят красивые жесты. Вот почему плюшевые мишки, сладости и милые сюрпризы их не удивят.

Ранее астролог рассказал, какие знаки зодиака столкнутся с переменами в жизни в декабре 2023 года. Подробности смотрите в этой статье.