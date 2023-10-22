Астролог Глоба раскрыл знаки зодиака, чье счастье придет с 22 октября

Астролог Павел Глоба сделал прогноз на 22 октября, отметив, что многие люди могут начать этот день с ощущения внутреннего напряжения. Однако некоторых ждет удача на каждом шагу.

Для Тельцов воскресенье обещает быть удачным. Звезды поддержат их во всех их стремлениях, поэтому им следует максимально использовать этот удачный момент для реализации своих целей.

Козерогам поступят интересные предложения, которые будет необходимо тщательно обдумать и выбрать варианты получше.

У Водолеев наступят перемены. Для того, чтобы они были приятными, важно иметь легкий и непринужденный подход.

Также Глоба добавил, что 22 октября нужно постараться расслабиться и позаботиться о своем эмоциональном состоянии, не делая что-либо на эмоциях, пишет портал «А теперь внимание!».

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