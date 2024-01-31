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Опубликовано 31 января 2024, 22:00
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Аномальные условия: рекордное тепло накроет Москву в начале февраля

Аномальные условия: рекордное тепло накроет Москву в начале февраля

© Freepik

Сильная оттепель накрыла волну, которая нарастает с каждым часом. Заметно в Москве падает атмосферное давление.

По данным РЕН ТВ, врачи советуют в таких аномальных условиях внимательнее относиться к своему состоянию здоровья.

В городе уже ввели повышенный уровень погодной опасности из-за гололеда. В ночь на 1 февраля столицу накроет ледяной дождь.

В первый день февраля в столице может быть побит рекорд по температуре — она может превысить +3 градуса. Подобная погода ожидается и в феврале. При этом месяц будет очень снежным, а осадков окажется примерно в полтора раза больше средних показателей.

Ранее мы писали о том, какая погода ждет россиян в феврале.

Автор:Елизавета Майская
Тег:
#погода
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