Аномальные условия: рекордное тепло накроет Москву в начале февраля

Сильная оттепель накрыла волну, которая нарастает с каждым часом. Заметно в Москве падает атмосферное давление.

По данным РЕН ТВ, врачи советуют в таких аномальных условиях внимательнее относиться к своему состоянию здоровья.

В городе уже ввели повышенный уровень погодной опасности из-за гололеда. В ночь на 1 февраля столицу накроет ледяной дождь.

В первый день февраля в столице может быть побит рекорд по температуре — она может превысить +3 градуса. Подобная погода ожидается и в феврале. При этом месяц будет очень снежным, а осадков окажется примерно в полтора раза больше средних показателей.

Ранее мы писали о том, какая погода ждет россиян в феврале.