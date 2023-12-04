Аномальные холода «ударят» по России: в каких регионах ожидается опасная погода в ближайшее время

На 60% территории России в ближайшее время ожидается опасная погода. В Крыму, Омской, Ростовской, Челябинской областях и других регионах будут наблюдаться аномальные холода, сильные осадки и ветер.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на этой неделе россиянам нужно быть готовыми к суровым погодным условиям. 4 декабря в Крыму будет ветер до 20 м/с, дождь и мокрый снег, а 5 декабря то же самое придет в Ростовскую область и Краснодарский край. А жители Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Алтайского края и Республики Алтай столкнутся с гололедицей, снегопадами, морозами и штормовым ветром.

«Именно в этих регионах будет особенно опасная погода», - отметил Вильфанд.

Ранее стало известно, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Источник: ТАСС