Аномальные холода «ударят» по России: в каких регионах ожидается опасная погода в ближайшее время
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На 60% территории России в ближайшее время ожидается опасная погода. В Крыму, Омской, Ростовской, Челябинской областях и других регионах будут наблюдаться аномальные холода, сильные осадки и ветер.
По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на этой неделе россиянам нужно быть готовыми к суровым погодным условиям. 4 декабря в Крыму будет ветер до 20 м/с, дождь и мокрый снег, а 5 декабря то же самое придет в Ростовскую область и Краснодарский край. А жители Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Алтайского края и Республики Алтай столкнутся с гололедицей, снегопадами, морозами и штормовым ветром.
«Именно в этих регионах будет особенно опасная погода», - отметил Вильфанд.
Ранее стало известно, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Источник: ТАСС