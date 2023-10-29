Аномальное потепление и ледяные дожди: синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал жителям столичного региона значительное потепление на предстоящей неделе. Согласно прогнозу, в Москве ожидаются дожди и до десяти градусов тепла.

В понедельник, 30 октября, температура воздуха поднимется до плюс 5 градусов. При этом пройдут осадки в виде снега, местами с ледяными дождями.

Во вторник, 31 октября, воздух прогреется в дневные часы до плюс 10 градусов, но пройдут небольшие дожди. В среду, 1 ноября, аномально теплая погода сохранится.

С четверга, 2 ноября, в Москве будет понижаться температура, столбики термометров покажут не выше плюс 6 градусов. В последний рабочий день, 3 ноября, ожидается мокрый снег с дождем и до плюс 3 градусов, сообщает РИА Новости. Ранее мы писали, что на выходных, 28 и 29 октября, москвичей ожидает погода, которая соответствует норме середины ноября. Так, в городе прогнозируется мокрый снег, гололедица и гололед на деревьях и проводах.