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17:00, 21 ноября 2023
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Амурских медведей одолела бессонница: почему косолапые не могут залечь в спячку

Амурских медведей одолела бессонница: почему косолапые не могут залечь в спячку

© Freepik

Аномальная погода в Амурской области мешает медведям залечь в зимнюю спячку. Косолапые до сих пор бродят по лесам, так как высокая температура воздуха вводит их в заблуждение.

Как сообщили Telegram-канале управления по охране животного мира региона, недалеко от берлог гуляют полусонные мишки. Наедать на зиму жир им уже не нужно, так как они давно подготовились к спячке, но и лечь наконец им мешает «неприлично» высокая на их вкус температура воздуха.

При этом специалистам удалось выяснить, что медведицы залегли в спячку вместе с детенышами еще в конце октября. Не спится только одиноким самцам.

Во вторник, 21 ноября, в Амурской области воздух прогрелся до плюс 4 градусов. По прогнозам синоптиков, уже с 22 ноября на севере региона похолодает до минус 30 градусов, по южным и центральным районам ожидается местами до 20 градусов мороза.

Ранее мы писали, что родившаяся в конце августа в Московском зоопарке маленькая панда начала слышать. Кроме того, у малышки открылись глазки, теперь она сможет полноценно изучать окружающий мир.

Источник фото:Freepik
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