Айсберг площадью больше Петербурга откололся спустя 37 лет «сна» и поплыл в открытое море

Айсберг А23а откололся спустя 37 лет «сна» и поплыл в открытое море. Ученые полагают, что он может вскоре исчезнуть.

Подробности приводит ИА Регнум со ссылкой на сообщение пресс-службы Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

По расчетам исследователей, в течение месяца крупнейший на планете айсберг войдет в море Скоша. В этом случае он прекратит существование.

Другой вариант предполагает, что плавучая ледяная гора будет дрейфовать еще несколько лет. Но приоритетная версия заключается в том, что под воздействием теплых вод айсберг быстро исчезнет как единое целое.

Известно, что площадь айсберга составляет около 4170 квадратных метров. Это больше, чем площадь Санкт-Петербурга.

Ранее ученые назвали самое вредное для организма человека положение.