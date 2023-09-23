69-летний дагестанец похудел на 11 кг за 2,5 часа и раскрыл свой секрет

69-летний житель Дагестана смог всего за два с половиной часа похудеть на 11 килограммов. А все дело в беге. Мужчина на протяжении всей жизни занимается спортом, и сбросить значительный вес за короткое время у него получилось, пробежав 21 километр марафона.

Примечательно, что россиянин является дважды рекордсменом. Его первый показатель был – минус 9,3 килограммов за пять часов. Побить его смог только он сам. По признанию пенсионера, спорт он любит всей душой. За годы активных тренировок ему удалось так поработать со своим телом, что теперь оно даже в почтенном возрасте выдерживает серьезные нагрузки.

Случай дагестанца рассмотрела врач Елена Парецкая. Она считает, то подобное сильное похудение происходит за счет потери большого количества жидкости. Однако назвать это нормой сложно, и специалист не может судить, как это сказывается на организме конкретного человека. Впрочем, по словам экспертам, в любой случае утраченную воду необходимо потом восполнять, иначе может возникнуть серьезное обезвоживание с расстройствами кровообращения.

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Источник: «Доктор Питер»