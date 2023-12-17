540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды. Об этом Минэнерго России сообщает в своем Telegram-канале.

Так, дома, в которых проживают около 540 тысяч человек, отключили от электроснабжения. Сейчас энергетики проводят ремонтные работы.

«По данным на 14:00 (мск) обесточенными остаются потребители: в Ростовской области – 91,9 тыс. чел., в ДНР – 201,9 тыс. чел., в ЛНР – 247,5 тыс. чел.», – передает Минэнерго России.

13 декабря стало известно, что сразу в нескольких регионах появились проблемы с подачей электричества из-за дождя, снега и ледяного дождя, поскольку такие погодные условия приводят к обрыву проводов.

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