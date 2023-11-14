5 женских имен, которыми стыдились называть девочек в прошлом веке

Мало кто знает, но некоторые популярные сейчас имена для девочек раньше считались постыдными, так как не лучшим образом характеризовали их носителей. Об этом сообщает E1.RU.

Так, раньше имена делили на «элитные» и «простонародные», случилось это после масштабных реформ Петра I.

Например, имя Алена обычно носили девушки застенчивые, но при этом с сильным характером внутри. Алены любят заниматься творчеством и не очень успешны в спорте, не любят они и монотонную работу.

Девушки по имени Анфиса энергичны и остроумны, подвижны и умеют привлечь к себе внимание и даже постоять за себя в нужный момент. В старину Анфис считали язвами и насмешницами.

У имени Варвара сразу несколько значений — «дикарка, чужеземка, варварка». Это имя пришло к нам от римлян и греков. При этом, по индоевропейской версии, которая тоже имеет место быть, корень «вар» означает «защита». А поскольку в имени «вар» повторяется дважды, то Варвара — это «двойная защита».

Василисы — настоящие борцы за свои права. Они упрямы, а переубедить их довольно сложно. Кроме того, Василисы добиваются своего любым путем.

Девушки по имени Лада целеустремленные и энергичные. Они точно знают, чего хотят от жизни. Впрочем, их характер довольно сложный, поэтому поладить с Ладой смогут не все.

Ранее мы писали о том, что эксперт объяснил, как не остаться без работы в 2024 году.