Пять простых способов получить желанный подарок на Новый год: советы психолога

Психолог Елена Митрохина назвала пять простых способов получить на Новый год идеальный подарок. По ее словам, проще всего откровенно рассказать о том, что хотелось бы увидеть под елкой, но этот метод подходит не всегда.

Специалист рекомендовала активно делиться ссылками на любимые товары с родственниками, а также не стесняться обсуждать этот вопрос открыто.

«И кто знает, возможно, ваши мечты исполнятся. Заодно сможете и сами узнать, о каком подарке мечтают родные. А если не хотите заранее знать, что получите, — назовите несколько вариантов или дайте примерное направление», - сказала психолог в беседе с порталом «Доктор Питер».

Еще один действенный способ — спонтанность и эмоции. Так, например, увидев желаемую вещь в магазине или на экране компьютера, поделитесь этим эмоциональным моментом со своими близкими.

Четвертый способ — рассказать своим близким о преимуществах и плюсах желаемого подарка. Попытайтесь упомянуть о практической пользе или необычных особенностях того подарка, который бы вам пригодился или просто очень хотелось бы иметь.

Ну а если близкий, или родной, или знакомый вам человек напрямую спрашивает, что вам подарить, то вы всегда можете перечислить все желаемые подарки.

Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров активно готовится к встрече Нового года и уже начал украшать дом. Он решил не скупиться на декоре и потратил на праздничную елку 811 тысяч рублей.