5 простых правил, которые помогут сохранить праздничное настроение до 31 декабря

Начиная с конца ноября, а то и раньше, если улицы уже покрываются снегом, люди начинают предвкушать главный зимний праздник – Новый год. Это торжество является любимым для тысяч россиян, однако чем ближе 31 декабря, тем зачастую хуже настроение. Почему это происходит и как этого не допустить, рассказал психолог Станислав Самбурский.

По словам эксперта, многие начинают готовиться к каникулам задолго до их наступления и тем самым совершают большую ошибку. Дело в том, что для взрослого человека Новый год – это не только время волшебства, но и большой стресс. Утомление, слишком большие ожидания и прочие проблемы могут привести к тому, что к бою курантов уже не захочется ничего. Но справиться с новогодней лихорадкой можно, причем не так уж и сложно.

Не спешите с празднованием и не поддавайтесь общей истерии. Начните готовиться за неделю до Нового года. Установите границы в питании и в принятии спиртного. Не нужно за месяц до праздника начинать уплетать килограммами мандарины и каждый вечер варить глинтвейн. Оставьте все это для торжества. Управляйте временем и энергией. Делайте все постепенно и в своем темпе. В одни выходные займитесь елкой, а в другие отправляйтесь за подарками. Не обязательно все успевать за один день. Установите реалистичные ожидания от праздника. Нужно помнить, что вы уже не ребенок, и Дед Мороз все ваши мечты не сможет исполнить. Просто насладитесь вечером в кругу близких и не ждите волшебства. Не позволяйте другим диктовать, как вам праздновать Новый год. Соблюдайте только те традиции, которые приносят удовольствие именно вам.

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Источник: Life.ru.