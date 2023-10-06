5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя смывать в раковину

Задумывались ли вы о том, что попадает в канализацию через наши трубы? Скорее всего нет, а ведь не все можно смывать в раковину и даже в унитаз. Портал wday.ru рассказал, как избежать забитых труб и что не стоит смывать.

Вода и мука — смесь, которая может закупорить ваши трубы. Именно из этих двух ингредиентов наши родители когда-то варили клейкую массу.

Еще одним опасным продуктом является жир и остатки масла. Когда мы моем посуду под горячей водой, животный жир тает. Однако позже он достигает холодного участка трубы и тут же застывает обратно.

Огрызки и зерна отлично разбухают в воде и способны тоже засорить вашу канализацию, так что их стоит выкидывать в помойку.

А вот если смыть в унитаз таблетки или другие лекарства, вы можете навредить окружающей середе. Тоже самое касается и молока — все дело в том, что молоко, разлагаясь, поглощает кислород из воды, тем самым лишая возможности дышать микроорганизмы.

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