3 секрета красоты, которые спасают модель Ирину Шейк

Модель Ирина Шейк, несмотря на свой возраст, выглядит сногсшибательно. О том, как ей это удается, рассказал портал Woman.ru.

Сама Шейк рассказывала, что один из секретов красоты заключается в ежедневном использовании льда. Модель каждое утро протирает лицо кубиками льда - это помогает избавиться от отеков и сузить поры. По словам Шейк, об этой процедуре ей рассказала ее мать.

Конечно, не обходится и без уходовых средств. В косметичке у Шейк всегда есть SPF-крема, которые она наносит перед выходом на улицу. Это помогает защитить кожу от преждевременного старения. Для профилактики целлюлита и улучшения кожи тела Шейк пользуется скрабами. Мелкие частички способны удалить старую кожу и улучшить кровообращение.

В рационе Шейк нет выпечки, зато присутствуют протеиновые коктейли. Однако следует помнить, что из-за высокого содержания белка этот напиток рекомендуется вводить в программу питания постепенно. Зеленые смузи тоже помогают Шейк сохранять кожу лица свежей.

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