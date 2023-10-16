Звезду «Холостяка» обокрали на 600 тысяч и пообещали все вернуть в обмен на секс

Участник «Холостяка» Заки Лаки неудачно сходил в столичный клуб и остался без 600 тысяч рублей. А точнее без браслета, который оценивается в эту стоимость. Укравшие украшение предложили все вернуть, но в обмен на секс. Звезда реалити-шоу отказался.

Как стало известно, Заки веселился в ночном заведении, пока в какой-то момент не познакомился в двумя молодыми людьми. Они хорошо проводили время и предложили все перенести к ним домой на Рязанском проспекте. На тот момент парни не догадывались, что «подцепили» не красивую блондинку, а трансгендера.

В итоге, как только Лаки оказался в гостях, он почувствовал недомогание и ушел спать. А проснувшись, обнаружил, что с его руки пропал дорогой браслет. Он стал расспрашивать, кто его взял, однако его новые знакомые так просто отдавать украденное не захотели. Они предложили блогеру половой акт в обмен на украшение, но ждал их отказ. Заки просто ушел и отправился писать заявление в полицию.

Ранее порноактриса пожаловалась полицейским на невыплаченный гонорар за съемки эротического фильма и сама нарвалась на статью.

Источник: Life.ru