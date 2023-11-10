Знаменитого 29-летнего певца убил паук: на месте укусов появились пугающие фиолетовые пятна

В Бразилии ядовитый паук напал на 29-летнего певца Дарлина Мораиса. Знаменитый артист скончался после его укусов.

Подробности сообщает G1.

Происшествие случилось 31 октября. Певец находился в собственном доме в муниципалитете Миранорти. В какой-то момент огромный паук вцепился ему в лицо: на месте укусов остались пугающие фиолетовые пятна. Мужчина почувствовал ухудшение самочувствия, начались слабость и головокружение. Спустя несколько дней его госпитализировали с сильной аллергией. Врачи не смогли спасти певцу жизнь – он умер в палате.

Ранее сообщалось о смерти польской актрисы Патриции Видеры. 24-летняя знаменитость умерла при странных обстоятельствах. Подробнее читайте тут.