14:00, 10 декабря 2023
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Женщину ранило из пистолета во время МРТ-обследования
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В США 57-летнюю женщину ранило из пистолета во время обследования на магнитно-резонансном томографе (МРТ). Об этом сообщает Daily Mail.
Перед процедурой жительницу штата Висконсин попросили оставить все металлические вещи вне кабинета. Женщина не послушала врачей и пошла на обследование с пистолетом.
Томограф представляет из себя мощный магнит. Поэтому в ходе процедуры магнитное поле сдвинуло спусковой крючек, что и привело к выстрелу. Пуля прошла через подкожно-жировую клетчатку правой ягодицы и вылетела наружу.
Женщина получила легкое огнестрельное ранение, после чего ее успешно прооперировали.
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