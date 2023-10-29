21:30, 29 октября 2023
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Женщина зашла в кипяток, спасая свой автомобиль
Stable Diffusion
© Stable Diffusion
В Санкт-Петербурге произошел неприятный инцидент, в результате которого женщина, спасая машину, оказалась в кипятке.
Как сообщили Фонтанке в «Теплосетях», женщина припарковала свой автомобиль возле дома 25 на Варшавской улице. При попытке спасти свое транспортное средство, она оказалась в кипятке и получила ожоги.
Пострадавшей была незамедлительно оказана медицинская помощь, но она отказалась от госпитализации и вернулась домой. Представители компании заявили, что они готовы предоставить всю необходимую помощь в лечении и реабилитации.
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