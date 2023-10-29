СЛУЧИЛОСЬ
21:30, 29 октября 2023
1 мин.

Женщина зашла в кипяток, спасая свой автомобиль

Stable Diffusion

Stable Diffusion

© Stable Diffusion

В Санкт-Петербурге произошел неприятный инцидент, в результате которого женщина, спасая машину, оказалась в кипятке.

Как сообщили Фонтанке в «Теплосетях», женщина припарковала свой автомобиль возле дома 25 на Варшавской улице. При попытке спасти свое транспортное средство, она оказалась в кипятке и получила ожоги.

Пострадавшей была незамедлительно оказана медицинская помощь, но она отказалась от госпитализации и вернулась домой. Представители компании заявили, что они готовы предоставить всю необходимую помощь в лечении и реабилитации.

Ранее мы писали, что укус опасного шершня заставил мужчину передвигаться на костылях.

Также может быть интересно, что женщина доверилась интуиции и стала долларовым миллионером.

Источник фото:Stable Diffusion
Теги:
#инцидент
,
#женщины
,
#происшествие
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.