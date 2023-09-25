Женщина выставила объявление о продаже ребенка в разделе «Животные»

В Новосибирске от лица женщины опубликовано объявление о продаже ребенка на популярном сайте. Она добавила его в раздел «Животные». Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На одном из популярных сайтов объявлений появилось странное сообщение о продаже мальчика, который «очень любит качели». К посту были прикреплены фотографии маленького ребенка во время прогулки.

Цена на мальчика предоставляется по запросу. Автор написал, что он находится в Первомайском районе. Профиль принадлежит женщине по имени Виктория, ее страница подтверждена, но функцию связаться по телефону она отключила. В ее профиле также есть информация о продаже телевизора.

Сейчас объявление о продаже ребенка удалено, но сохранилась его копия. Следственный комитет Новосибирской области проводит проверку по факту случившегося.

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