Женщина впала в кому после резкого торможения автобуса

В Санкт-Петербурге женщина впала в кому во время поездки на автобусе. Пассажирка упала и ударилась головой, когда транспортное средство резко затормозило. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дочь пострадавшей рассказала, что ее мать разговаривала по телефону, когда заходила в автобус. Она прервала разговор, чтобы оплатить проезд и пошла к сиденью. Автобус начал движение, в какой-то момент водитель заметил пьяного мужчину, перебегающего дорогу по пешеходному переходу. Он спешил сесть в транспортное средство.

«Водитель затормозил резко, прямо на пешеходном переходе, он даже его не пропустил», – говорит девушка.

Из-за резкого торможения женщина не удержалась на ногах, упала и ударилась головой о поручень или о ступени. Пассажиры взяли ее телефон и рассказали собеседнице о случившемся. На место вызвали скорую помощь.

Отмечается, что пассажирке диагностировали черепно-мозговую травму, две гематомы и перелом черепа. Сейчас она находится в коме, врачи делают все возможное, чтобы она выжила.

Дочь женщины написала заявление и обратилась к правоохранителям.

Ранее мы писали о том, как пассажиры разгромили автобус из-за замечания водителя.