Женщина ворвалась в супермаркет, размахивая пистолетом: что произошло

В Санкт-Петербурге женщину задержали после того, как она ворвалась в супермаркет с пистолетом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Все случилось рано утром в Красносельском районе. Петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она зашла в магазин, размахивая пистолетом. Увидев ее, работники супермаркета сразу же обратились за помощью полиции и своими силами задержали россиянку до прибытия правоохранителей.

Сотрудники МВД изъяли у женщины пневматический пистолет и направили оружие на экспертизу. На гражданку составили протокол о мелком хулиганстве.

Сейчас стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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