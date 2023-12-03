Девушка узнала об измене бойфренда и получила штраф в размере 100 тысяч рублей

Россиянке пришлось превысить должностные полномочия, чтобы узнать семейное положение бойфренда. Об этом сообщает Kub Mash.

Все произошло в Краснодарском крае. Женщина некоторое время состояла в романтических отношениях с мужчиной, однако в какой-то момент она заметила, что ему кто-то часто звонит по телефону.

Этот факт заставил ее сильно понервничать. Гражданка работала в офисе одного из операторов связи и однажды решила воспользоваться удачным моментом. Она проверила номер своего избранника и выяснила, что у любимого есть супруга. После этого женщина рассталась с бойфрендом, однако тот сдаваться не собирался.

Мужчина был возмущен поступком экс-партнерши и обратился за помощью полиции. В результате сотрудницу офиса оператора оштрафовали на 100 тысяч рублей за превышение должностных полномочий.

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