Женщина тайно посещала занятия в школе под видом 13-летней дочери и оказалась в суде

В Америке женщина ходила на уроки под видом своей 13-летней дочери. Это привело к тому, что ей дали условный срок. Об этом сообщает портал Complex.

По данным источника, обманщицу обвинили в незаконном проникновении на территорию. 32-летняя Кейси Гарсия получила условный срок и штраф в размере $700 за то, что пришла на занятия под видом своей дочери. Она выдавала себя за 13-летнего подростка, и просидела так несколько занятий в течение дня.

После этого женщина опубликовала в соцсетях пост о своем поступке и удивилась тому, почему так легко можно проникнуть в школу. Она потребовала улучшить безопасность в учреждениях. Но в итоге блогерша получила срок. Ее адвокат не понимает, почему это произошло, ведь женщина всего лишь хотела обратить внимание на проблему.

Ранее мы писали о том, что голая женщина бегала по улице с криками и пыталась проникнуть в школу.