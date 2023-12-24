Женщина сорвала большой куш в лотерее благодаря ворчливому супругу

В США женщина выиграла в лотерею благодаря своему ворчливому супругу. Об этом сообщает Maryland Lottery.

У жительницы округа Монтгомери возникли проблемы с автомобилем, однако американка не спешила обращаться в сервис.

В свою очередь, муж регулярно спрашивал, когда она починит машину. И через некоторое время женщина все же заполнила заявку на ремонт. Она обратила внимание, что номер заявки состоит из пяти цифр, и решила использовать их при покупке лотерейного билета.

Вечером гражданка узнала, что номер ее билета совпал с выигрышным. Так, женщина стала счастливой обладательницей 50 тысяч долларов. Когда американка поняла, что выиграла в лотерею, то закричала от радости.

Жительница еще не решила, на что потратит приз. Победительница добавила, что до сих пор не починила машину.

«Может, я просто куплю новую», – пошутила она.

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