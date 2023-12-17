Женщина сняла на камеру, как ее сын-инвалид добирается до школы через старый трубопровод

В Амурской области мальчику-инвалиду приходится добираться до школы через старый трубопровод. Его мать сняла на камеру, как тот ползком преодолевает ступени, чтобы попасть в другой микрорайон. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Тында».

Микрорайоны Беленький и Тында соединяет ветхий трубопровод вместо моста. Старый мост снесло во время наводнения в прошлом году.

Небезопасным путем вынуждены пользоваться и дети, однако тяжелее всех приходится людям с ограниченными возможностями.

По заявлениям граждан, власти обещали возвести новый пешеходный мост в 2023 году, но слово не сдержали. Теперь люди хотят направить обращение в Москву, чтобы на их проблему обратили внимание в федеральном центре.

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