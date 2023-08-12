Женщина приготовила мужу ужин из бледных поганок и едва не осталась вдовой

В Австралии мужчина едва не умер, съев ужин, приготовленный женой. Дело в том, что она сделала блюдо из ядовитых грибов, которые довольно часто приводят к смерти. Однако ее супругу повезло, и он смог выкарабкаться.

Как рассказал сам австралиец, опасный ингредиент он лично принес домой, так как подумал, что это шампиньоны. Его жена тоже ничего не заподозрила, поэтому со спокойной душой приготовила грибы. После же приема пищи мужчине резко стало плохо, и ему пришлось обращаться за помощью медиков. Как оказалось, он съел бледные поганки.

Состояние пациента было тяжелым, но врачи делали все возможное, чтобы ему помочь. В общей сложности он пробыл в больнице 11 дней, а затем его отпустили домой. Как сообщили мужчине специалисты, ему сильно повезло, что в грибах было небольшое количество токсинов, именно поэтому ему удалось выжить.

«Я действительно думал, что мне конец», - делился австралиец.

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