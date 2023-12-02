Женщина отдала почти миллион рублей за чай, чтобы излечить дочь от рака

Женщина из Кабардино-Балкарии написала заявление в полицию на мужчину, который пытался излечить ее дочь от рака с помощью чая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Так, жительница Нальчика обратилась к местному «целителю» после того, как узнала о диагнозе своего ребенка. Мужчина обещал, что девочка поправится. Он убедил обеспокоенную мать перевести ему полмиллиона, чтобы добыть за границей необходимые для лечения травы.

Когда рецепт не помог, гражданин потребовал еще 500 тысяч рублей. Женщина не смогла найти всю сумму и перевела ему последние 400 тысяч.

Через некоторое время выяснилось, что «целитель» не ездил в другую страну. Все полученные средства он потратил на технику, а женщине давал аптечные травяные чаи.

Россиянка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью к стражам правопорядка. «Целитель» признал свою вину.

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