Женщина бросила своего новорожденного ребенка без одежды в кустах

В селе Одесское Омской области произошел неприятный инцидент. 50-летняя сотрудница МФЦ обнаружила новорожденного ребенка, лежащего голышом в кустах осеннего парка.

Женщина обогрела малыша, вызвала скорую помощь и младенец был доставлен в больницу, где его жизни и здоровью теперь ничего не угрожает. Вероятно, ребенок был рожден совсем недавно. Теперь преступную мать объявили в розыск, пишет mk.ru.

По судебной практике, розыск подобных преступников может быть долгим. Так, в сентябре 2023 года в Красноярске следователям удалось найти женщину, которая бросила своего новорожденного ребенка 15 лет назад.

Это произошло в марте 2008 года, когда семимесячного младенца нашли на санках возле села Боготол. Ребенок погиб от обморожения, так как проезжающие мимо машины не заметили его. В результате расследования следователи выяснили личность матери. Сейчас она воспитывает двоих детей, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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