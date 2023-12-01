Жена одним ударом убила мужа из-за подарка

В Индии произошла настоящая история из жизни, в которой страсти разгорелись из-за неудачного подарка. Жена, оказавшись в ярости из-за отказа ее мужа отпраздновать ее день рождения в Дубае, решила разрешить конфликт... несколько радикальным способом.

Согласно информации от телеканала NDTV, она убила своего супруга всего одним мощным ударом в нос. Возникший спор превратился в трагедию из-за отказа от романтического путешествия.

«Мужчина погиб после того, как жена ударила его по носу из-за отказа отвезти ее в Дубай на празднование ее дня рождения», — сообщили в полиции.

Единственный удар привел к сломанному носу, потере зубов и сильному кровотечению, которое, как предполагают, и стало причиной его внезапной смерти.

Правоохранители уже приняли меры и возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в настоящий момент находится за решеткой, а ее недавний день рождения превратился в настоящий кошмар.

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