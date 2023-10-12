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21:00, 12 октября 2023
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Жена Краско скончалась от неизлечимой болезни

Жена Краско скончалась от неизлечимой болезни

© Freepik

Польская жена актера Андрея Краско Мириам Александрович скончалась от неизлечимой болезни. У женщины диагностировали фиброз легких.

Ее не стало 5 июля 2023 года. В браке с Краско Александрович жила 26 лет – супруги развелись за полгода до его смерти в 2006 году.

Минувшим летом женщина обратилась в больницу с кашлем.

«Диагностировали фиброз легких. Неизлечимая болезнь, но с ней можно жить», - рассказала ее сестра «Экспресс газете».

Однако женщине резко стало хуже, она перестала самостоятельно дышать. Врачи собирались ввести в трахею трубку, но не успели.

За два часа ее трижды реанимировали, но в итоге спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что 44-летнюю звезду турецких сериалов нашли мертвой в парке Стамбула.

Источник фото:Freepik
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#смерть
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