Жена Краско скончалась от неизлечимой болезни

Польская жена актера Андрея Краско Мириам Александрович скончалась от неизлечимой болезни. У женщины диагностировали фиброз легких.

Ее не стало 5 июля 2023 года. В браке с Краско Александрович жила 26 лет – супруги развелись за полгода до его смерти в 2006 году.

Минувшим летом женщина обратилась в больницу с кашлем.

«Диагностировали фиброз легких. Неизлечимая болезнь, но с ней можно жить», - рассказала ее сестра «Экспресс газете».

Однако женщине резко стало хуже, она перестала самостоятельно дышать. Врачи собирались ввести в трахею трубку, но не успели.

За два часа ее трижды реанимировали, но в итоге спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что 44-летнюю звезду турецких сериалов нашли мертвой в парке Стамбула.