Желающий подзаработать организатор похорон нанял киллера для убийства всей семьи бизнесмена

В Тульской области 56-летний организатор похорон задумал убить московского бизнесмена и всю его семью чужими руками ради денег. Однако на этапе подготовки он попался полиции, и у него не получилось реализовать план.

Как стало известно, мужчина нанял киллера, чтобы тот расправился с его жертвами, и даже внес небольшую предоплату – пять тысяч рублей. На преступление он решил пойти ради тех богатств, которыми владел бизнесмен. Он собирался ограбить его и спокойно жить на эти средства, но ничего не вышло.

Бизнесмен и все его родные остались живы, а вот организатора похорон задержали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент проводятся все необходимые проверки.

Ранее житель Подмосковья чудом остался жив после неудачной попытки покосить траву на участке.