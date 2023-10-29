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22:30, 29 октября 2023
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Жалующаяся на 8-часовой рабочий день девушка нарвалась на критику москвичей

Stable Diffusion

Stable Diffusion

© Stable Diffusion

Видео, в котором молодая девушка с грустью рассказывает о своем рабочем графике, стало предметом обсуждения в социальных сетях. После окончания университета она вынуждена работать по 8 часов в день и жалуется на долгий путь на работу, который отнимает у нее много времени и оставляет мало сил на остальные занятия.

Увидев это, москвичи решили высказать свое мнение. Одни из них выражают понимание и сочувствие к девушке, осознавая сложности ее графика работы. Однако есть и те, кто критикует ее жалобы.

Один из комментаторов считает, что девушка не должна жаловаться, так как ее рабочие условия сравнительно нормальные, и она не испытывает экстремальных нагрузок как станочник на заводе, сообщает msk1.ru.

Ранее мы писали, что девушка отказала молодому человеку, узнав, какой у него смартфон.

Источник фото:Stable Diffusion
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