Завернул тело в одеяло: отец избавился от трупов жены и младенца после домашних родов

В Амурской области многодетная мать родила мертвого ребенка и скончалась сама. Глава семейства избавился от тела малыша, а жену привез в морг в одеяле. Об этом сообщает kp.ru.

Жуткая история потрясла жителей города. Отмечается, что беременная женщина не наблюдалась в больнице и решила родить малыша в домашних условиях. Но ребенок появился на свет мертвым. Мать тоже не выжила. Отец решил избавиться от тела младенца и сжег его в печи бани.

Соседи были в шоке от случившегося и с трудом поверили в то, что мужчина мог так поступить. Тело жены он завернул в одеяло и привез в морг. Сообщается, что у супругов есть еще четверо детей – два мальчика и две девочки.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело, а детей из семьи изъяли.

«Все ребята в безопасности», – говорят в Следственном комитете Амурской области.

По словам знакомых семьи, они были староверами или старообрядцами.

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