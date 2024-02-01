Затаил обиду: американец откусил нос бывшей девушке, которая пошла работать стриптизершей

Мужчина откусил часть носа своей бывшей девушке в США после семи месяцев отношений. Ему не понравилось, что она пошла работать в стриптиз, передает Mirror.

34-летний американец встречался со своей второй половинкой чуть более полугода. Однако затем пара распалась, а девушка пошла работать стриптизершей. Мужчина, узнав об этом, затаил обиду. Он решил встретиться с бывшей возлюбленной и поговорить на эту тему, так как на звонки и сообщения та не отвечала.

Американец ворвался в дом девушки и после словесной перепалки откусил ей часть носа. В итоге девушка получила необходимую помощь, а ее обидчик был задержан. В дальнейшем должно состояться заседание суда по этому делу.

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