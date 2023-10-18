Заставляли раздеваться: учительница уволилась из-за травли внука

В Новосибирске учительница уволилась после того, как в школе началась травля ее внука. Женщина эмоционально высказалась о взрослых, воспитывающих детей, которые опубликовали фото ее родственника с надписью «обезьянка класса». Об этом пишет Kp.ru.

После высказываний педагога директор попросила ее уволиться. Женщина согласилась, но теперь школьники просят ее вернуться.

Четвероклассник стал изгоем в классе. Его пинают, матерят и обзывают. Далее мальчика поставили на колени возле ворот школы, стащили штаны и начали говорить, чтобы он бился головой об землю со словами прощения. А в следующий раз подготовили ролик обо всех учениках, а того самого внука учительницы назвали «обезьянкой класса».

«Видео облетело всю школу, ребенка выставили на посмешище», – поделилась женщина и отметила, что ребенок вернулся домой и сказал, что больше не хочет жить.

После этого женщина поинтересовалась в родительском чате, кто монтировал видео, но ответа не было. Тогда она написала гневное сообщение, после которого ее и попросили уволиться. Сам школьник после инцидента перестал ходить в учебное заведение, сейчас он занимается дома.

Часть ребят просит педагога вернуться.

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