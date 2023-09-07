Заразился без присасывания клеща: сибиряк заболел туляремией от ножа, взятого в лес

В Балахтинском районе Красноярского края 67-летний мужчина заразился туляремией от клеща. Однако инфекция передалась без присасывания.

Подробности об этом случае приводит Роспотребнадзор Красноярск в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчина отправился в лес. На одежду попали клещи – снимая их, сибиряк давил членистоногих руками и ножом. Потом тем же ножом резал колбасу.

Ведомство предупреждает, что осенью у клещей наступает новый период активности. На прошлой неделе в регионе зафиксировали 81 случай присасывания клеща.

Также отмечается, что с 2012 года это третий случай заражения туляремией в регионе. Другие случаи фиксировались в 2012-м и 2022-м годах.