Запустила детсад, но не себя: заведующая дошкольным учреждением лишилась работы из-за эротики в Сети

В одном из детских садов Красноярска разгорелся скандал. В Сети появились эротические фото и видео, на которых оказалась запечатлена заведующая дошкольным учреждением. Родители из-за непристойного поведения сотрудницы сразу же стали жаловаться и добились ее увольнения. Об этом сообщил источник в администрации города.

Отметим, что в социальных сетях распространились снимки женщины, а также ролики, в которых она позировала в одном белье и с розовыми волосами. Однако это не единственное, что не устраивало родителей малышей. Они заявили, что заведующая хамила, не выполняла свои обязанности и урезала зарплаты. Таким образом, учреждение буквально пришло в запустенье.

К слову, сама работница детсада сейчас находится в отпуске и отказывается как-либо комментировать ситуацию. При этом она уточнила, что ее весь этот скандал не особо трогает, так как она не хочет портить себе настроение на отдыхе. Также она подчеркнула, что не знает, как именно ее откроенные снимки и видео попали в руки родителей, так как все ее страницы в социальных сетях закрыты.

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Источники: РИА Новости, NGS24.ru