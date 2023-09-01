Старушка умерла и лежала в квартире три года, превращаясь в мумию

В одной из квартир в Москве обнаружили мумию женщины, которая пролежала в жилище около трех лет. Страшную находку нашли 31 августа.

Все произошло в доме на Малой Филевской улице, на западе Москвы. О хозяевах давно не было ничего слышно, поэтому у окружающих появились странные мысли. Решено было вскрыть жилище. Внутри был мумифицированный труп женщины.

Выяснилось, что тело принадлежит женщине 1944 года рождения, которая являлась хозяйкой квартиры. Будет проведена экспертиза, по результатам которой установят точную причину ее гибели. Сообщается, что правоохранители также организовали проверку.

Напомним, что ранее мумию женщины обнаружили в квартире на Варшавском шоссе. Тело пролежало в жилище около пяти лет!

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