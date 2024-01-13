Задолжавший крупную сумму мужчина выдумал ограбление собственного дома, чтобы не отдавать деньги

Мужчину из Каспийска обвинили в инсценировке ограбления собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Дагестан.

39-летний гражданин подал заявление в полицию. Он рассказал стражам правопорядка, что кто-то проник в его квартиру, подобрав ключ от входной двери. По словам мужчины, грабители вынесли из дома только наличные в размере 950 тысяч рублей.

Однако в ходе разбирательства стало известно, что дагестанец выдумал ограбление. Оказывается, мужчина задолжал крупную сумму денег, но не хотел признаваться в этом родственникам. Тогда он и решил солгать о краже.

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